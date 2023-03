«Arlecchinata», i burattini al centro civico Alda Merini di Montegrotto per la festa del papà

Festa del papà in biblioteca guardando assieme ai propri figli uno spettacolo di burattini: domenica 19 marzo alle 17 Bambabambin Puppet Theatre presenta presso il Centro Culturale - Biblioteca Civica Alda Merini di Montegrotto Terme «Arlecchinata» uno spettacolo deato e interpretato da Paolo Rech.

Lo spettacolo, che si basa sul repertorio di farse provenienti dalla tradizione della Commedia dell’Arte italiana, ha come protagonista Arlecchino, accompagnato dagli amici della Commedia dell’Arte, e mescola dialoghi divertenti e ritmo incalzante, vi farà vivere un’avventura che vede il brioso Arlecchino coinvolto in una serie di peripezie per sfuggire agli inganni di Brighella, ai morsi del suo cane, alle cure del dottor Balanzone, al braccio della Legge e ... alla Morte.

Per ulteriori informazioni sullo spettacolo, si prega di contattare il cell: 393 9812287 o scrivere a info@teatrodellagranguardia.it.

Le prenotazioni sono possibili su Eventbrite.

L’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura di Montegrotto Terme.

