"Come una bustina di té - Stereotipi e altre calamità", lo spettacolo sul palco di Rec.Itando

Non si ferma la rassegna di spettacoli teatrali sul palco del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97/5: con il prossimo appuntamento, sabato 24 alle 21, si arriva per l’anno 2024 al settimo spettacolo, che porterà con sé una nuova riflessione sui diritti civili e sulla parità di genere. Il titolo, Come una bustina di té - Stereotipi e altre calamità, già da qualche indizio sulla portata della rappresentazione affidata a Terracrea Teatro, scritto e diretto da Federica Santinello e Laura Cavinato, che prende spunto dalle parole di una delle figure più rappresentative dello sforzo per il raggiungimento della parità di diritti fra uomo e donna: Eleanor Roosevelt. Per le prenotazioni, ancora aperte, si prega di scrivere all’indirizzo spettacoli@recitando.it, o di connettersi al sito www.recitando.it.

Partendo da un celebre aforisma della celebre attivista e first lady statunitense, un frizzante e divertente spettacolo che mira a scardinare i pregiudizi e gli stereotipi di genere , raccontando le vite di illustri donne che, con il loro coraggio, sono riuscite a cambiare il mondo.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Lo spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Dopo Come una bustina di té - Stereotipi e altre calamità, gli spettacoli sul palco di Rec.itando riprenderanno sabato 23 marzo con il Don Pasquale, il palco aperto del Rec.Itando Acting Studio.

La prenotazione è caldamente consigliata

Per prenotazioni: spettacoli@recitando.it

Per informazioni ed iscrizioni: www.recitando.it o segreteria@recitando.it

https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Lo spettacolo

Come una bustina di té - Stereotipi e altre calamità — (sabato 16 marzo - Ore 21)

Compagnia: Terracrea Teatro

Scritto e diretto da: Federica Santinello e Laura Cavinato

Trama

“La donna è come una bustina di tè: non si può dire quanto è forte finché non la si mette nell’acqua bollente”, disse Eleanor Roosvelt, a segnalare a tutti di maneggiare con cura lo stereotipo della donna “sesso debole”.

I pregiudizi sono pericolosi: “E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio”. E il passo tra pregiudizio e discriminazione è ancora più breve di quello che passa tra lo stereotipo e il pregiudizio, e le conseguenze possono essere spaventose.

Lo sanno bene le donne raccontate in questo spettacolo, che hanno trovato una dose incredibile di energia, coraggio e forza interiore per sfidare le convenzioni, le consuetudini, addirittura le leggi e potersi così affermare nei più disparati ambiti del sapere, del lavoro, dello sport, della cultura. Qualche volta anche solo per restare vive.

Donne che hanno dimostrato con i fatti la vuotezza degli stereotipi – specialmente quelli di genere – e che , in situazioni difficili, si sono dimostrate forti abbastanza da cambiare il mondo.

Le raccontiamo alternando leggerezza e comicità con empatia e partecipazione emotiva, creando un collage di tipi ( e non stereo-tipi) tosti che ammiriamo e che offriamo come fonti di ispirazione alle nuove generazioni!

La rassegna

Ecco i prossimi appuntamenti in programma sul palco di Rec.Itando Acting Studio:

Sabato 23 marzo, ore 21; domenica 24 marzo, ore 17: Don Pasquale

Sabato 6 aprile, ore 21; domenica 7 aprile, ore 17: Passengers

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

La scuola

Rec.Itando nasce come struttura formativa dedicata alle arti sceniche a 360° sul finire del 2019. L’idea alla base della sua istituzione è quella di costituire nel cuore di Padova un vero e proprio Acting Studio più che una scuola di recitazione, mettendo in connessione docenti di diverse discipline e offrendo contenuti adatti alla più ampia gamma di interessi da parte dei suoi studenti. L’offerta dei corsi si struttura fin dal principio come molto variegata, dai corsi di recitazione teatrale dal base all’avanzato, ai corsi di recitazione cinematografica fino a quelli di public speaking, di recitazione comica e di regia. Ampia la gamma di workshop offerti, laboratori specifici con docenti di caratura nazionale e di volta in volta imperniati su aspetti specifici legati alla recitazione o monografici come Il respiro di Macbeth.

La collaborazione con altre realtà culturali prevede un intenso intreccio professionale con l’associazione letteraria Sugarpulp nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova. Accanto all’attività didattica, la scuola costituisce anche un elemento di connessione fra gli alunni e le produzioni sia teatrali che cinematografiche alla ricerca di talenti da impiegare, e aggiunge con la rassegna attualmente in programma l’attività di organizzazione eventi e vetrina per le compagnie del territorio, nell’intento di costituire una vera e propria rete dedicata al teatro strutturata in modo tale da rendere ancor più vitale il comparto culturale padovano.

