"C'era Cenerentola", in scena all'aperto la comicità al Piccolo Teatro

Sabato 10 luglio alle ore 21.30 "Sotto le Stelle del Teatro" la rassegna realizzata in collaborazione con il Comune di Padova presso l'arena estiva del PIccolo Teatro (zona Paltana) propone lo spettacolo comico "C'era Cenerentola" con la compagnia Teatro delle Arance.

Dall'ampia rivisitazione della fiaba per bambini dei fratelli Grimm nasce, con la sceneggiatura e la regia di Giovanna Digito, uno spettacolo comico adatto a tutta la famiglia e a tutte le età. Personaggi molto singolari racconteranno la storia di Cenerentola in modo comico e mai banale, fino ad un imprevedibile lieto fine, capace di lasciare gli spettatori a bocca aperta. Non mancheranno divertenti coreografie montate su musiche note, incontri ravvicinati col pubblico che si sentirà parte della storia e speciali colpi di scena che promettono grosse risate sia per i grandi che per i più piccini.

Biglietti da 8 a 10 euro.

Info e prevendite su www.piccolo-padova.it

Apertura biglietteria ore 20.40

https://www.piccolo-padova.it/cera-cenerentola/

https://www.facebook.com/piccoloteatropadova

