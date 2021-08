Ca' del Colle sotto le stelle: degustazioni e musica a Vo'

Evento da Facebook https://www.facebook.com/cadelcolle/

Ca' del Colle sotto le Stelle Location estiva, in piedi, barrique come tavolo, le stelle come luce e vista panoramica

Martedì 10 agosto 2021, ore 20

Azienda agricola Ca’ del Colle - Via G. Marconi, 1469 - 35030 Vo’ (PD)

Menù con 2 degustazioni di pizza artigianale, dolce, vino, sottofondo musicale

Quota di partecipazione

25 euro/persona

Prenotazione obbligatoria

049 9940384 | info@cadelcolle.com

Mauro

+39 347 8426278

whatsapp qui > cadelcolle.com/scrivi-a-mauro

Alessandro

+39 348 2349775

whatsapp qui > cadelcolle.com/scrivi-a-alessandro

