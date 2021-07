Notti di San Lorenzo a Ca' Lustra: degustazioni alla scoperta del Moscato secco ‘A Cengia

La magia delle notti delle stelle cadenti si avvicina e per l’occasione, la cantina Ca' Lustra ha pensato a un calendario di eventi dedicato al Moscato Secco ‘A Cengia.

Lunedì 2 agosto

Il primo appuntamento è lunedì 2 agosto con una Degustazione guidata Verticale di ‘A Cengia Moscato Secco, alle ore 20.45. Un viaggio sotto le stelle alla scoperta del nostro Moscato Secco ‘A Cengia. Partiremo dall’annata 2010 per arrivare a quella corrente, degustando anche un’anteprima. Un'esperienza unica per ripercorrere insieme a voi la strada che abbiamo percorso.

Ecco le annate che saranno in degustazione: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (in anteprima). E, come è ormai consuetudine, non mancherà una sorpresa alla fine della degustazione!

Il costo è di 25 euro a persona.

Per partecipare è necessaria la prenotazione: info@calustra.it +39 0429 94128.

Da martedì 3 fino a domenica 8 agosto

La settimana delle Notti di San Lorenzo continua sulle note del Moscato. A partire da martedì 3 fino a domenica 8 agosto, proporremo in assaggio le ultime tre annate di ‘A Cengia. La Degustazione di ‘A Cengia Moscato Secco 2016 – 2017 – 2018 vi condurrà alla scoperta delle differenze climatiche che hanno caratterizzato ciascuna annata, delle tecniche di vinificazione e affinamento e delle note evolutive.

Il costo è di 10 euro a persona. L’assaggio dei 3 vini è accompagnato da pane con il nostro olio extra-vergine di oliva, prodotto dagli ulivi che circondano i nostri vigneti. Durante gli orari di apertura è possibile prenotare la degustazione all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina.

Per prenotare: info@calustra.it +39 0429 94128.

Enoquiz Ca’ Lustra sabato 7 e domenica 8 agosto

Per chi invece vuole avvicinarsi al vasto mondo dei Moscati in maniera più giocosa, ecco un nuovo appuntamento con l’Enoquiz Ca’ Lustra in programma sabato 7 e domenica 8 agosto. Proporremo in degustazione quattro vini senza raccontarvi nulla al riguardo, invitandovi a scoprirli e riconoscerli attraverso i colori, i profumi e le note gustative. Davanti a voi avrete un foglio con delle domande a risposta multipla. Alcune domande riguarderanno il mondo del vino in generale, altre il tema dei Moscati. In base al numero di risposte corrette riceverete un premio.

Il costo è di 15 euro a persona. Per partecipare all’Enoquiz Ca’ Lustra è necessaria la prenotazione. Durante gli orari di apertura è possibile prenotare l’Enoquiz all’orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina.

Per prenotare: info@calustra.it +39 0429 94128.

Dettagli

Per scoprire il programma completo, clicca qui.

Orari di apertura

dal lunedì al venerdì: 8.30-12.30 / 14.30-18.30

sabato: 8.30-20

domenica: 10-20

Ca' Lustra di Zanovello Franco & C. s.s. Società Agricola

Via San Pietro, 50

35030 Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Tel. 0429-94128 Fax. 0429-644111

info@calustra.it www.calustra.it

Shop online: shop.calustra.it

Info web

Foto articolo da comunicato stampa

