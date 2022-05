Caccia al tesoro a Padova: alla ricerca del papiro di Galileo

Si pensava che la storia del papiro, il racconto che ha per argomento la vita dei laureandi, fosse iniziata solo 200 anni fa. Ma una società segreta ha annunciato di avere un nuovo mistero da risolvere: quello nascosto dal papiro di Galileo! Non il vero papiro di laurea del grande scienziato, ma una serie di enigmi e di misteri legati Padova e alla sua università. Uno scherzo o un vero mistero da risolvere? Un atto goliardico o un nuovo tassello dell’incredibile storia dello scienziato che ha cambiato per sempre l’astronomia?

Play the City torna a Padova insieme a Veneto Segreto con una caccia al tesoro di grande successo. Esplorate monumenti conosciuti, vie secondarie, piazze storiche, palazzi nobili, chiese piccole e grandi per scoprire se Galileo nascondeva davvero un ultimo segreto… oppure se il suo papiro è solo una scusa per scoprire tante cose nuove su Padova! Non solo curiosità legate al grande studioso, ma anche indizi nascosti negli angoli più belli e curiosi della città che lo scienziato abitò per ben 18 anni.

Sabato 28 maggio.

Ore 20.30 inizio gioco

Durata: 2h30

Ritrovo: di fronte al Palazzo del Bo, in Via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova PD, Italia

Contributo: 15 euro a partecipante.

Compresi: 1 kit per quadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata)

Squadre: ognuna può essere composta da minimo 3 a max 6 giocatori. Prenotazione obbligatoria dal link: www.venetosegreto.com/eventi/