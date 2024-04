Caccia al tesoro al Parco Frassanelle

TROVA IL TESORO: Parco Frassanelle – giovedì 25 aprile 2024 (ATTIVITA’ GIOCO PER FAMIGLIE e BAMBINI). In un misterioso parco, ricco di storia e natura, si nasconde un TESORO tutto da scoprire! GIOVEDI’ 25 APRILE ti aspettiamo per vivere insieme un’avventura straordinaria, al Parco Frassanelle a Rovolon (PD)! Per l’occasione diventeremo dei piccoli esploratori, accompagnati da Silviosky, famosa cacciatrice e ricercatrice, e SellyTam confusa e felice archeologa, due strampalate avventuriere che sicuramente avranno bisogno del vostro aiuto!

La missione “TROVA IL TESORO” si svolgerà lungo i sentieri del parco, durante una interattiva passeggiata!

Il tesoro si raggiungerà superando prove divertenti e cercando nella mappa il punto giusto in cui è nascosto il tesoro. E attenzione! Lo troveremo solo scavando in profondità!! Quindi la sera prima mangiate spinaci che vi vogliamo forti come Braccio di Ferro! Per bambini con età inferiore ai 6 anni, si richiede la presenza di almeno un genitore o tutore per tutta la durata del gioco.

Scegli l’orario che preferisci:

Ore 11

Ore 15

La durata del gioco è di circa due ore.

Prezzo da pagare in loco (in aggiunta all’ingresso al parco): 10 euro a bambino. Il prezzo comprende:

- Animazione di due ore

- Gadget nello scrigno del tesoro

- Bibita + patatine fritte a cura dell’az. ag. Valle Madonnina

Pagamento in loco, direttamente il giorno dell’evento; presentarsi almeno 15 minuti prima.

Iscrizione obbligatoria qui: https://forms.gle/DrmjKdHS5jjRQHRP9

Foto Canva di In.Colli Tour