"Caccia...all'automa!", ultima ed inconsueta caccia al tesoro della stagione

Domenica 20 novembre 2022 al parco per l’ultima caccia al tesoro di questa stagione: "La caccia...all'automa". Sarà un gioco divertente per mettere in campo le tue abilità e per avvicinarti al mondo del Futurismo; ispirato al grande artista futurista Fortunato Depero. Dalle ore 10 alle 18. Cosa ti aspetta?

CACCIA AL TESORO COOPERATIVA E / O INDIVIDUALE (gratis)

Turni: ore 11.45 | ore 15.30

È richiesta la prenotazione. Cell. 329 6882785

ATELIER D’ARTE FUTURISTA CON DEPERO (gratis)

Turni: ore 10.30 | ore 14

Non serve la prenotazione

TRUCCA-BIMBI & GLITTER TATTOO (su richiesta; attività ad offerta libera)

PASSEGGIATA CON I PONY (attività con costo supplementare al biglietto ingresso, dalle 11 alle 16)

Iscrizioni in loco il giorno stesso.

Adatto per bambini dai 3 anni in sù.

VISITA AL PARCO (dalle 10 alle 18) – non serve la prenotazione

VISITA ALLE GROTTE (dalle 10.30 alle 17) – non serve la prenotazione

PUNTO RISTORO: stand gastronomico ricco di prodotti freschi: panini con la porchetta e culatello, taglieri di salumi e formaggi, bibite, caffè, tè, vin brulè, crostate, dolci & cioccolata calda con panna montata!

PER MAGGIORI INFO:

PROGRAMMA COMPLETO GIORNATA: https://it.frassanelle.com/caccia-allautoma/.