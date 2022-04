“Caccia al tesoro Barcaro”, il 25 aprile al Museo della Navigazione fluviale di Battaglia

Prezzo non disponibile

Il Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme lunedì 25 aprile 2022, dalle ore 15 alle ore 17, organizza il gioco per famiglie “Caccia al Tesoro Barcaro”. Un pomeriggio dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, in cui potranno scoprire le sale del Museo in modo divertente e curioso, con indizi, enigmi e prove barcare da affrontare.

Un lunedì pomeriggio speciale, per famiglie che vogliono imparare divertendosi.

Gioco per famiglie con bambini dai 3 ai 14 anni.

Durata 2 ore.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 24 aprile 2022.

euro 10 a partecipante adulto

euro 8 a partecipante minorenne

euro 30 a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Foto articolo da comunicato stampa