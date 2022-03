Caccia al tesoro botanico a Pasquetta

Trascorri il Lunedì dell’Angelo in un Grande Giardino Italiano e nella dimora storica dei conti Zaborra, già residenza di Gabriele d’Annunzio. Per i visitatori più piccoli la caccia al tesoro botanico di Grandi Giardini Italiani con cui scoprire il Castello di San Pelagio. Per i visitatori più grandi VISITE GUIDATE alle Stanze dannunziane e percorsi con QR CODE nel Museo del Volo e nel Parco.

Cos’è la Caccia al tesoro botanico? Giunta alla 25esima edizione la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è l’evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. I partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino prescelto. Un’avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere l’ambito tesoro.

Come si svolge: i bimbi vanno alla ricerca del tesoro botanico insieme alle loro famiglie e amici seguendo la mappa che viene consegnata alla biglietteria. Trovati tutti gli indizi e risolti gli indovinelli, arriverete a scoprire dov’è il tesoro! Ogni bimbo porterà a casa un piccolo premio e un diploma di partecipazione. Possibilità di pic-nic e punto ristoro attivo durante l'intera giornata per gustare pizze e panini all'interno del parco del Castello.

Informazioni e contatti

Possibilità di acquistare il biglietto online all'indirizzo: https://www.castellosanpelagio.it/contact-us/.