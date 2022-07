Caccia al tesoro per adulti: "Il mistero di Lucrezia Obizzi"

Venerdì 19 agosto 2022 - dalle ore 21. Un caso di cronaca nera scuote Padova a metà del '600: la marchesa Lucrezia Obizzi viene trovata assassinata, un mattino, dai suoi domestici. Da allora, circola una leggenda che dice che il fantasma della donna si aggirerebbe di notte tra le sale del Castello del Catajo...

Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? E’ vera la leggenda del suo fantasma? Tanti sono i sospettati dell'omicidio, e dopo quattrocento anni le vicende storiche non sono ancora del tutto chiare. Riusciremo finalmente a scoprire la verità sui fatti? Un'attività strutturata con un percorso da poter fare da soli, in coppia o con un gruppo di amici: un po' "caccia al tesoro" e un po' indagine investigativa, ci saranno indizi da raccogliere con il proprio smartphone attraverso QRcode disseminati in giro per il castello, per ricostruire le vicende che hanno portato all’assassinio della nobildonna aggirandoci tra i saloni affrescati, le terrazze panoramiche ed il parco storico. Consigliamo di indossare scarpe comode e portare uno smartphone con la batteria carica. Tutto il resto, ve lo forniremo noi! Partecipazione su prenotazione.

BIGLIETTI: 13 euro a persona.

Attività consigliata per un pubblico adulto. Il Castello del Catajo proporrà una caccia al tesoro per famiglie la sera di mercoledì 31 agosto. Consulta il nostro sito per maggiori informazioni!

Info e prenotazioni: info@castellodelcatajo.it