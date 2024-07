Venerdì 2 agosto 2024 - dalle ore 21

Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? È vera la leggenda del suo fantasma? Il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto ha tanti sospettati e le vicende storiche non sono ancora chiare. Vuoi cercare di conoscere il caso della marchesa padovana in una “caccia al tesoro” per adulti?

Pensata per un percorso dove potrai raccogliere tutti gli indizi con il tuo smartphone attraverso QRcode e scoprire le vicende che hanno portato all’assassinio della nobildonna visitando al tempo stesso saloni affrescati e il parco storico.

Partecipazione su prenotazione a ingressi scaglionati. Prenota il tuo orario di inizio percorso tramite la pagina dedicata del portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-al-tesoro-per-adulti-il-mistero-di-lucrezia-obizzi-941061579517

La prenotazione è gratuita e non comporta sovrapprezzo, il saldo si effettua all’arrivo in biglietteria.

Cosa portare con te: scarpe comode e uno smartphone con la batteria carica

Biglietto unico: 15 euro a persona

Attività consigliata per un pubblico adulto (13 anni in su). In caso di pioggia l’evento è annullato

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

