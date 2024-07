Giovedì 29 agosto 2024 - dalle ore 21

Padova, anno 1796.

Un terribile omicidio macchia la reputazione dell'ultimo membro della rinomata famiglia degli Obizzi, il Marchese Tommaso. Come può aver commesso un così tragico gesto? E se fosse stato incastrato? Vuoi cercare di scoprire la sua innocenza o - forse - confermare la sua colpevolezza?

Una “caccia al tesoro” per adulti pensata come un percorso dove potrai raccogliere tutti gli indizi con il tuo smartphone attraverso QRcode e fare così luce sulle vicende che hanno portato all’accusa mossa contro il marchese Obizzi, nel mentre visitando i saloni affrescati ed il parco storico.

Partecipazione su prenotazione a ingressi scaglionati. Prenota gratuitamente la tua partecipazione, tramite questa pagina del portale Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-al-tesoro-per-adulti-il-caso-irrisolto-del-marchese-tommaso-944871424867

La prenotazione è gratuita e non comporta sovrapprezzo, il saldo si effettua all’arrivo in biglietteria.

Cosa portare con te: scarpe comode e uno smartphone con la batteria carica.

Biglietto unico: 15 euro a persona

Attività consigliata per un pubblico adulto (13 anni in su). In caso di pioggia l’evento è annullato.

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

