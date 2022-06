Caccia al tesoro per le famiglie "Il puzzle dei Barcari" al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia

Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, domenica 3 luglio 2022, alle ore 16.30, organizza una caccia al tesoro per le famiglie "Il puzzle dei Barcari"!

A seguito di una visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, assieme ai loro genitori, giocheranno ad una divertente caccia al tesoro alla ricerca dei pezzi del puzzle nascosti tra i numerosi reperti del Museo. Per imparare, divertendosi e poter scoprire il meraviglioso passato e futuro della navigazione fluviale!

Per tutti un premio ricordo del Museo…da costruire!!

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Gli indizi saranno diversificati in base all’età dei partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria

I costi sono:

euro 10 a partecipante

euro 30 a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Inoltre, il Museo organizza tutti i giovedì di luglio alle ore 21 una speciale visita guidata con anguria.

Un momento per i più piccini per divertirsi all’aperto e per i più grandi per concedersi un po’ di relax e convivialità ascoltando le storie legate al mondo dei barcari gustando una fetta di anguria fresca sotto il pergolato del Museo sulla Pontara dell’Ortazzo.

Dettagli

Giorno: domenica 3 luglio 2022

Orario: dalle 16.30 alle 18.

Presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

Posti limitati

Info e prezzi

Per informazioni sui prezzi e per le prenotazioni telefonare al nr. 049525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Foto articolo da comunicato stampa