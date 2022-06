Una caccia al tesoro con i gps  alla ricerca dei luoghi della ricerca

In occasione dell’Ottocentenario dell’Università di Padova il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Ateneo, in collaborazione con il Museo di Geografia, propone otto appuntamenti per conoscere, attraverso una speciale caccia al tesoro, i luoghi della ricerca presenti in città.

Sabato 11 (dalle 15 alle 18.30) e domenica 12 giugno (dalle 9.30 alle 12) si terranno due eventi gratuiti e rivolti ad un pubblico di adulti, ragazzi e famiglie. L’iniziativa porterà i partecipanti, organizzati in gruppi, a muoversi in autonomia nella città guidati da una mappa ispirata alla “Gran carta del Padova” di Giovanni Rizzi Zannoni del 1780 e da un dispositivo GPS fornito dall’organizzazione. Questa modalità di gioco si ispira al geocaching (dal francese cache, memoria a breve termine), ovvero una caccia al tesoro in cui l’unico indizio per scovare i “tesori” – di fatto contenitori di varie forme, colori e dimensioni nascosti all’aperto – sono le coordinate geografiche del loro nascondiglio.

«Questa modalità di coinvolgimento – spiega Giovanni Donadelli, curatore del Museo di Geografia e referente per il progetto Geocaching Bo 2022 – negli ultimi anni è stata già sperimentata con successo numerose volte dal Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità per promuovere il turismo urbano e rurale, coinvolgendo circa 1500 persone su scala regionale. L’esperienza piace a tutti i target – adulti, ragazzi e bambini –, in quanto stimola il lavoro di squadra e promuove l’attività fisica, favorendo al tempo stesso la conoscenza delle specificità dei territori in cui si svolge attraverso una sana competizione».

«L’attività giocosa – aggiunge Giada Peterle, referente scientifico del Museo di Geografia – è dunque un’ulteriore occasione che il Museo e il Dipartimento offrono alla cittadinanza per conoscere il territorio che abitiamo e riflettere sull’importanza della dimensione spaziale nelle nostre vite. Una modalità ancora diversa rispetto alle audioguide, alle escursioni o agli eventi che già il Museo di Geografia abitudinariamente propone».

Per iscriversi ai due eventi: https://800anniunipd.it/geocaching/

Il ritrovo è previsto ai Giardini dell’Arena poiché le iniziative si inseriscono all’interno della più ampia manifestazione “Lifes Loves Landscape”, che animerà la città durante tutto il fine settimana (dal 9 al 12 giugno) e all’interno del quale il Museo di Geografia stesso ospiterà diverse iniziative di arte performativa e visuale gratuite e aperte al pubblico.

Il programma dettagliato del festival è disponibile online: https://www.facebook.com/events/416285316725268/.

