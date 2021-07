Cosa è accaduto a Lucrezia Obizzi? È vera la leggenda del suo fantasma? Il più famoso caso di cronaca nera del ‘600 veneto ha tanti sospettati e le vicende storiche non sono ancora chiare. Vuoi cercare di conoscere il caso della marchesa padovana in una “caccia al tesoro” per adulti?

Pensata per un percorso in totale sicurezza dove potrai raccogliere tutti gli indizi con il tuo smartphone attraverso QRcode e scoprire le vicende che hanno portato all’assassinio della nobildonna visitando al tempo stesso saloni affrescati e il parco storico. Appuntamento il 13 agosto 2021.

Informazioni e contatti

PARTECIPAZIONE OBBLIGATORIA, SCEGLIENDO LA PROPRIA FASCIA ORARIA DI VISITA/GIOCO A QUESTO LINK: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-caccia-al-tesoro-per-adulti-il-mistero-di-lucrezia-obizzi-161796239909.

BIGLIETTI: 13 euro a persona.

