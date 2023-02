Una caccia al tesoro con Bill Koin al museo Bottacin

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per bambini e accompagnatori (ammessa la presenza di 1 accompagnatore per bambino).

Sabato 11 febbraio 2023

Museo Bottacin | Palazzo Zuckermann

Corso Giuseppe Garibaldi, 33 | Padova

Una caccia al tesoro con Bill Koin, protagonista del nuovo fumetto edito dai Musei Civici (per ragazzi dagli 8 ai 14 anni)

15 - 16.30 Primo turno

17 - 18.30 Secondo turno

Dettagli

"Care bambine e cari bambini, ragazze e ragazzi, genitori, nonne e nonni, zie e zii, amiche e amici, siete invitati a Palazzo Zuckermann sabato 11 febbraio per partecipare alla caccia al tesoro organizzata e promossa dal Museo Bottacin in occasione della presentazione del fumetto 'Bill Koin. Alla scoperta della numismatica. La numismatica a fumetti'."

L'evento, a ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria, è dedicato ai ragazzi fra gli 8 e i 14 anni. Il personale del Museo Bottacin assieme a Bill Koin, Federico Gardin e Gaia Mazzolo, rispettivamente protagonista, illustratore e autrice del fumetto, aspetterà gli ospiti presso la hall del Museo per accompagnarli poi al piano superiore e dare il via alla caccia al tesoro.

È prevista la presenza di un solo accompagnatore per ciascun minore quindi, per lasciare spazio ai ragazzi e alle ragazze, gli adulti saranno invitati a visitare la collezione Bottacin accompagnati dalla dott.ssa Valeria Vettorato, conservatore del Museo. Ricordate che è necessario prenotare sia la partecipazione per il ragazzo che per l’adulto!

Per dare la possibilità a più ragazzi di partecipare, il Museo Bottacin propone due turni di gioco: ore 15-16.30 e ore 17-18.30.

Qui trovate il link per la prenotazione, si raccomanda di iscrivere sia il bimbo che l’adulto!

