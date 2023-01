EsperiMusme: "Caccia al tesoro al museo" il 21 febbraio 2023. Martedì Grasso, per festeggiare il Carnevale, il MUSME propone un’attività per tutta la famiglia. Preparatevi a risolvere nuovi indovinelli in una divertente caccia al tesoro! Cercate fra i reperti e fra le pagine dei libri della collana di Editoriale Scienza, “Lampi di genio”, soltanto lavorando insieme riuscirete a risolvere tutti gli indovinelli e ad arrivare alla fine del gioco? Vi aspettiamo numerosi e, se vorrete, in maschera!

Evento per famiglie con bambini dagli 8 ai 12 anni.

Informazioni e contatti: https://www.musme.it/esperimusme-lab/.