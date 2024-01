Una caccia al tesoro di opere d’arte a Monselice, tutti i dettagli dell’evento

Indirizzo non disponibile

Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione della ProLoco di Monselice e dagli artisti Monselicensi:

Una splendida iniziativa che parte dal cuore grande e incommensurabile di alcuni artisti locali, per la città di Monselice da venerdì sera, 5 gennaio quando comincerà a fare buio, parte una sorta di piccola caccia al tesoro: alcuni artisti posizioneranno, protette da involucro impermeabile dato il meteo, le loro opere, gratuitamente, in luoghi sparsi del centro storico.

Un evento senza precedenti in città, creato appositamente per sensibilizzare all’amore verso l’arte, in tutte le sue sfaccettature.

Ognuno di può avere la fortuna di trovare per caso un’opera di queste grandi persone (anzi, chi vuole partecipare come donatore può semplicemente lasciare una sua opera in qualche luogo o anfratto della città, centro storico) e portarsela a casa godendone gratuitamente.

PS In giro potranno trovarsi poesie dipinti sculture e quant’altro, tutto ciò che riguarda l’arte.

