Il 25 aprile "Caccia al tesoro" al Parco Frassanelle

GIOVEDì 25 APRILE - CACCIA AL TESORO in occasione della Festa della Liberazione, vi aspettiamo a Parco Frassanelle per una divertente giornata al parco con tanto divertimento per tutti!

?? VISITE GUIDATE ED IN AUTONOMIA

?? PIC NIC

?? PUNTI RISTORO

?? AMPIO PARCHEGGIO SU ERBA GRATUITO IN INGRESSO

CACCIA AL TESORO: in un misterioso parco, ricco di storia e natura, si nasconde un TESORO tutto da scoprire!

Ti aspettiamo per vivere insieme un’avventura straordinaria.La missione “TROVA IL TESORO” si svolgerà lungo i sentieri del parco, durante una interattiva passeggiata! Il tesoro si raggiungerà superando prove divertenti e cercando nella mappa il punto giusto in cui è nascosto il tesoro.

Scegli l’orario che preferisci per partecipare alla caccia al tesoro: Ore 11 // Ore 15. Per la caccia al tesoro, il costo supplementare al biglietto di ingresso.