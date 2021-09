Caffè Diemme e la sua academy aprono le loro porte per far scoprire lo Specialty nel caffè, ecco come partecipare

In occasione della Giornata Internazionale del Caffè venerdì 1 ottobre si terrà lo “Specialty Open Day” di Diemme Academy: l’innovativo centro di formazione e ricerca della torrefazione Diemme in Via Battaglia n. 71/A ad Albignasego (PD) aprirà le porte al grande pubblico nell’ambito dell’evento nazionale “Coffee Boom” promosso da SCA Italy – Specialty Coffee Association.

L’intento del progetto è far “esplodere” in maniera corale la passione per il buon caffè, proponendo ai consumatori e ai media italiani una versione inedita e straordinaria: quella che abbraccia il mondo specialty e la sua filiera, in Italia ancora poco conosciuti, ma in grado di rappresentare un potente volano di cultura, qualità e innovazione per l’intero settore caffè.

Attraverso momenti divulgativi, degustazioni e attività di formazione gratuiti, Coffee Boom vuole quindi restituire credibilità e autorevolezza a uno dei prodotti simbolo del Made in Italy, a quella tazzina di caffè così familiare e così radicata nelle nostre abitudini, cui spesso non diamo il giusto valore.

Il programma

Lo Specialty Open Day di Diemme prevede 2 turni (14-15.30 e 16-17.30), durante i quali ogni gruppo parteciperà a una visita guidata presso gli spazi della torrefazione e dell’Academy, per assistere poi a una Masterclass incentrata sui temi seguenti:

Lo specialty coffee, nascita e sviluppo

Differenze tra specialty coffee e caffè tradizionale

Come influisce la tostatura in tazzina

L'espresso e il cappuccino perfetto

Specialty coffee e i suoi nuovi trend

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un omaggio.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19.

Per partecipare

È necessario registrarsi su Eventbrite ai link https://bit.ly/3CuWy7c e https://bit.ly/3kr9cxS.

L’accesso è consentito in possesso di Green Pass o tampone negativo in corso di validità (eseguito nelle 48 ore prima dell’evento).

L’International Coffee Day

La data dell’evento non è casuale: il I ottobre ricorre infatti la Giornata Internazionale del Caffè, che ogni anno pone l’attenzione a livello globale sul prodotto caffè e che nel 2021 si concentrerà sul tema “Next Generation of Coffee”, per sostenere la prossima generazione di professionisti del settore con una conoscenza approfondita e aggiornata.

In questo contesto SCA Italy, sede italiana dell’associazione simbolo del caffè di qualità nel mondo, ha voluto riunire la propria community di Aziende e Trainer qualificati in un evento congiunto che possa diffondere una cultura autentica del prodotto, mostrando ciò che si nasconde dietro il rito del caffè, dal frutto alla bevanda.

Oltre i luoghi comuni

Nel Paese con la più forte tradizione nella lavorazione e nel consumo del caffè, esistono tutt’oggi molti falsi miti e una conoscenza approssimativa di questa amata bevanda: “un buon caffè deve avere una crema spessa”, “un espresso deve costare al massimo un euro”, “il caffè è amaro”.

Mediante le diverse iniziative di Coffee Boom, SCA Italy punta perciò a mettere in atto una piccola rivoluzione culturale, che mostrerà il caffè sotto una luce nuova, fornendo al pubblico gli strumenti per riconoscerne e apprezzarne la qualità in termini visivi, olfattivi e gustativi. E in questo Diemme darà il suo importante contributo.

Diemme Academy

All’iniziativa aderisce anche l’associata SCA Diemme, l’azienda padovana che dal 1927 produce caffè tostati di alto profilo, frutto di un’incessante ricerca e interpretazione delle nuove frontiere del settore, secondo i principi di qualità e trasparenza.

Presente con i suoi marchi in oltre 40 Paesi nel mondo, Diemme vanta oggi un’esperienza internazionale, ma guarda ai processi evolutivi sempre con un approccio artigianale. A testimoniarlo l’attenzione per l’intera filiera produttiva, per l’analisi e selezione dei chicchi destinati allo sviluppo di nuovi prodotti eccellenti, come i caffè della linea Gli Speciali Diemme.

La Masterclass di Coffee Boom si svolgerà in particolare presso l’innovativo centro di formazione per gli operatori Ho.Re.Ca. Diemme Academy: la filosofia della struttura, sede di un ampio programma didattico e di consulenze mirate sullo studio del prodotto caffè dalla coltivazione alla tazzina, ben si sposa infatti con l’obiettivo di diffondere maggiore consapevolezza su ciò che distingue un caffè di qualità.

Per informazioni: academy@caffediemme.com.

