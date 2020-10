Un caffè gratis a chi arriva in bici: riapre l'Eroica Caffè di Padova

Eroica Caffè Padova ha RiAperto!

Eroica Caffè Padova ha finalmente riaperto le porte ed è pronto ad accogliere tutto il popolo eroico per gustare assieme un buon bicchiere di vino e, perchè no, anche un piatto di ribollita.

Eroica Caffé Padova è uno spazio dove ritrovarsi per rivivere lo spirito senza tempo di Eroica tutto l'anno. Un luogo che vuole diventare la casa di una community in crescita, un porto sicuro per tutti gli Eroici di passaggio a Padova e un luogo di ispirazione per coloro che ancora non si sono innamorati del ciclismo e della sua storia.

Domenica 18 ottobre saremo felici di offrire un Caffè Gratis veramente speciale a tutti gli eroici che arriveranno in bicicletta!

Vi aspettiamo questa domenica in via Santa Lucia 85/87, Padova dalle 9 alle 22!

PRENOTA UN TAVOLO!

Info web

https://www.facebook.com/eroicacaffepadova