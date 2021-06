Calibro 35 con "Post Momentum Tour" al parco della Musica

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/483707179567749/

Calibro 35 - Post Momentum Tour

23.07.2021 Padova, Parco della Musica

Biglietti disponibili qui

https://link.dice.fm/4fRPQ6LMzgb

info: info@vertigo.co.it

A più di un anno dall’uscita di MOMENTUM, l’acclamato ultimo album dei CALIBRO 35, la band formata da Massimo Martellotta, Enrico Gabrielli, Luca Cavina, Fabio Rondanini e Tommaso Colliva, annuncia oggi il suo ritorno discografico e sui palchi: sarà infatti disponibile dall’11 giugno POST MOMENTUM EP (Record Kicks) su tutte le piattaforme digitali. Il 9 luglio, POST MOMENTUM EP uscirà anche in vinile trasparente in edizione limitata. Entrambi i formati sono già in presave e in preorder su Bandcamp e sullo Shop Online dei Calibro 35.

I CALIBRO 35 torneranno inoltre live con un tour estivo prodotto da Vertigo:

“MOMENTUM – raccontano i CALIBRO 35 - uscito a gennaio 2020, è stato una riflessione sulla contemporaneità della musica suonata nel mondo attuale, nata dalla voglia di mordere il presente dopo anni di riflessione e studio del passato per farlo proprio. Iniziò il tour e c'erano i più rosei presagi quando tutto il mondo si interruppe, più di venti concerti già previsti furono cancellati e cadde il silenzio. Adesso POST MOMENTUM EP è il primo passo verso i futuri possibili, riprendendo in mano il percorso con cinque nuovi brani: tre completamente inediti e due versioni rivisitate di brani del disco”.

Info web

https://www.facebook.com/events/483707179567749/

https://link.dice.fm/4fRPQ6LMzgb

Foto articolo da evento Facebook.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...