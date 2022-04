Calicanto, 40anni del gruppo con il concerto a Rex

Venerdì 22 aprile alle ore 21.15 al cinema teatro Rex di via S. Osvaldo, nell’ambito della rassegna “Padova Spettacoli” dell’Ass.Tempi e Ritmi, con il contributo dell’Assessorato alla cultura del comune di Padova, è in programma il concerto dei Calicanto per festeggiare i quarant’anni di attività del gruppo.

Sarà un emozionante ritorno, in un nuovo e antico incanto acustico, con il carisma vocale di Claudia Ferronato e la presenza forte dei grandi compagni d’arte, Roberto Giancarlo e Alessandro Tombesi, Francesco Ganassin e Alessandro Arcolin, personalità diverse che confluiscono nel creare quel suono inequivocabile della tradizione che contraddistingue, da quattro decadi, il gruppo padovano.

Ingresso

ingresso 10 euro + dir.pr.

Prevendite (posti numerati): Cartoleria Prosdocimi Mazzini 74 (piazza Mazzini 74) - Cartoleria C’era una Volta (via Asolo 9)

Online su www.liveticket.it/padovaspettacoli

Apertura biglietteria ore 20.15

Tutte le info sono su www.padovaspettacoli.it

Info 351.6607652 anche WHApp

www.liveticket.it/padovaspettacoli

Cartoleria “C’era una volta”, Via Asolo 9

Cartoleria “Prosdocimi Mazzini 74”, Piazza Mazzini 74

Cartoleria “Prosdocimi”, Piazzetta Cappellato Pedrocchi, 10

Cartoedicola “Ruggero”, Via Armistizio, 289

Foto articolo da comunicsato stampa, https://padovaspettacoli.it/eventi/calicanto/ e da evento Facebook