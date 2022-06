Calici da passeggio al Pirio, da soli o in compagnia ammirando la natura

Tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 12.30 al vigneto in via Pirio, a Luvigliano di Torreglia, davanti al capitello Della Madonna degli Alpini, si può assaggiare il frutto delle vigne di Maeli, che nasce da uve che vengono coltivate e che si trasformano in vino con pazienza e con amore.

"Assaporato mentre passeggi da solo o in compagnia, mentre ti fermi ad ammirare il paesaggio e la Natura, o mentre ti concedi un momento di relax o di festa.

Perché il Vino è territorio e tradizioni, cultura e poesia, ma soprattutto il Vino è allegria! "

Info web

https://www.facebook.com/events/712057519851085/712057533184417