"Calici sotto le Mura" 2024 a Montagnana

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Montagnana

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1486438698628961/

Uniti... Per la ricerca!

Montagnana (PD)

26-27-28 luglio e 2-3-4 agosto

Calici sotto le mura - evento benefico enogastronomico

Edizione Otto

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Crediamo nella ricerca scientifica e anche quest’anno siamo pronti a dare il nostro contributo. Scegliamo di metterci in gioco per una causa importante!

Nella suggestiva cornice delle Mura Sud e nell'ampia area verde del VALLO, vini e birre di qualità, tradizionalmente serviti in calice, e i prodotti tipici del territorio sposeranno la causa della solidarietà e l’impegno per la ricerca, per due weekend dando vita a sei emozionanti serate.

Vi aspettano

L'impareggiabile fascino della città murata

Un'ampia scelta di vini locali, nazionali ed internazionali

Birre artigianali

Pizza

Formaggi e salumi del territorio

Cocktail bar

Intrattenimento musicale

E... Tanto altro ancora!

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della ricerca scientifica, in memoria di Chiara Gemmo.

Ingressi

Ingresso libero

È possibile acquistare il kit degustazione (necessario per la consumazione) in loco o tramite prevendita online al link:

https://www.eventbrite.it/.../biglietti-calici-sotto-le...

La prevendita NON è rimborsabile, ma, se non utilizzata, è spendibile nelle serate successive.

Consumazioni

Le CONSUMAZIONI saranno gestite attraverso un sistema di COUPON-TOKEN.

I COUPON, acquistabili in CASSA, saranno spendibili indistintamente per cibo e beverage.

Per consumare è necessario acquistare il KIT-DEGUSTAZIONE: costo 15 euro.

Il KIT comprende TRACOLLA, CALICE e 7 COUPON.

I COUPON saranno riordinabili singolarmente al costo di 1 euro cad.

N.B. Un coupon NON equivale ad una degustazione. I coupon necessari ad ogni consumazione saranno indicati all’esterno di ciascuno stand.

Precedenti edizioni

Grazie alle precedenti edizioni di Calici Sotto Le Mura - Evento Benefico abbiamo potuto raggiungere grandi traguardi:

Abbiamo stanziato circa 130.000 euro, con i quali sono state cofinanziate 7 borse di studio.

Abbiamo contribuito alla realizzazione di workshop e seminari di divulgazione scientifica.

Siamo stati promotori dello studio che ha consentito, per la prima volta, di riparare la mutazione genetica che causa la forma più comune e grave di B-talassemia.

Siamo sostenitori del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell'Università di Ferrara e del centro di ricerca “Chiara Gemmo ed Elio Zago”, che si occupa di Talassemia.

Con il ricavato dell'edizione 2023 sosterremo la Struttura Emoglobinopatie, disordini ereditari del metabolismo e del sistema immunitario della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Policlinico di Milano.

Abbiamo recentemente istituito il Premio di Ricerca Chiara Gemmo, destinato a sostenere i giovani ricercatori nell'ambito delle malattie rare ematologiche.

“Per compiere grandi passi, non basta solo agire, serve anche sognare, non basta pianificare, bisogna crederci!”. Noi ci crediamo.

Info web

https://www.facebook.com/events/1486438698628961/

Foto articolo da evento Facebook