"Calici sotto le Mura" 2020 a Montagnana

Il 31-1-2-3 luglio-agosto 2020, dalle ore 19:30, "Calici sotto le mura". Evento benefico enogastronomico

Edizione quattro

Crediamo nella ricerca scientifica e oggi riteniamo ancor più importante dare il nostro contributo. Scegliamo di metterci in gioco, in sicurezza, per una causa importante!

Nella suggestiva cornice delle Mura Sud e nell'ampia area verde del vallo, vini e birre di qualità, rigorosamente serviti nei calici, e i prodotti tipici del territorio sposeranno la causa della solidarietà e l’impegno per la ricerca, dando vita a quattro emozionanti serate.

Vi aspettano

L'impareggiabile fascino della città murata

Un'ampia scelta di vini locali, nazionali ed internazionali

Numerosi consorzi di birre artigianali

Leccornie dolci e salate

Pizza artigianale

Formaggi e salumi del territorio

Prelibatezze a base di carne equina

Piatti freddi a base di pesce

Gustosi gelati e frutta fresca

Cooking show

Aperitif corner

Intrattenimento musicale

Attività per i bambini

E... Tanto altro ancora!

L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della ricerca scientifica, in memoria di Chiara Gemmo.

Ingressi

Ingresso libero, ma contingentato nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste.

Per usufruire dell'accesso prioritario anti assembramento è possibile acquistare il kit degustazione (necessario per la consumazione) tramite prevendita online.

La prevendita non è rimborsabile, ma, se non utilizzata, è spendibile nelle serate successive.

Consumazioni:

Le consumazioni saranno gestite attraverso un sistema di coupon-token.

I coupon, acquistabili in cassa, sono spendibili indistintamente per cibo e beverage.

Per consumare è necessario acquistare il kit-degustazione: costo 10 euro.

Il kit comprende tracolla, calice e 6 coupon.

I coupon sono riordinabili singolarmente al costo di 1 euro cad.

N.B. Un coupon non equivale ad una degustazione. I coupon necessari ad ogni consumazione saranno indicati all’esterno di ciascuno stand.

Uniti.... in sicurezza!

L’accesso all’evento sarà contingentato e regolato secondo le normative vigenti. Per il bene e la serenità di tutti, chiediamo il massimo rispetto delle disposizioni previste.

secondo le normative vigenti. Per il bene e la serenità di tutti, chiediamo il massimo rispetto delle disposizioni previste. Ingressi : Per limitare la formazione di code e assembramenti, e per garantire maggiore sicurezza, gli ingressi saranno dilazionati e numerati. Sarà inoltre garantita una via di accesso preferenziale alle persone munite di prevendite, acquistabili online.

: Per limitare la formazione di code e assembramenti, e per garantire maggiore sicurezza, gli ingressi saranno dilazionati e numerati. Sarà inoltre garantita una via di accesso preferenziale alle persone munite di prevendite, acquistabili online. Temperatura corporea : all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea tramite appositi rilevatori. L’accesso non sarà consentito alle persone con temperatura superiore ai 37,5°C.

: all’ingresso verrà misurata la temperatura corporea tramite appositi rilevatori. L’accesso non sarà consentito alle persone con temperatura superiore ai 37,5°C. L’evento si svilupperà lungo un percorso prestabilito con un’unica entrata ed un’unica uscita. Sarà presente un’ampia area verde, in cui poter sostare rispettando il distanziamento ed evitando assembramenti.

con un’unica entrata ed un’unica uscita. Sarà presente un’ampia area verde, in cui poter sostare rispettando il distanziamento ed evitando assembramenti. Mascherina: è obbligatorio portare con sé la mascherina e indossarla nelle occasioni in cui non sia possibile garantire la corretta distanza di sicurezza tra i non conviventi. Chi non l’avesse potrà acquistarla all’ingresso al costo di 0,50€ cad.

portare con sé la mascherina e indossarla nelle occasioni in cui non sia possibile garantire la corretta distanza di sicurezza tra i non conviventi. Chi non l’avesse potrà acquistarla all’ingresso al costo di 0,50€ cad. Gel igienizzante per le mani : Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in entrata, lungo il percorso e nelle aree food and beverage.

: Dispenser con gel igienizzante saranno posizionati in entrata, lungo il percorso e nelle aree food and beverage. Distanziamento: è obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno un metro e le normative applicate per disciplinare i flussi della somministrazione.

rispettare il distanziamento di almeno un metro e le normative applicate per disciplinare i flussi della somministrazione. Ricordiamo che, per preservare il corretto distanziamento, non sarà possibile spostare sedute e allestimenti e non sarà consentito consumare cibi e bevande nei pressi delle aree di somministrazione.

Personale di sicurezza: il personale di sicurezza sarà distribuito lungo tutta l’area dell’evento per garantire il rispetto delle norme.

