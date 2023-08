Calici di Stelle Euganei 2023, tre giorni di degustazioni ad Arquà Petrarca

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/166381256455358/

Ritorna Calici di Stelle Euganei.

Dall’11 al 13 agosto agosto ad Arquà Petrarca per tre magiche serate dedicate al vino, al cibo e allo spirito euganeo.

Lungo le vie dell’incantevole borgo vi accoglieranno le aziende vinicole e gli espositori del food per farvi scoprire tutto il gusto e il sapore dell’enogastromia euganea. In programma degustazioni guidate, osservazione delle stelle con gli astrofili e musica.

Ecco tutte le informazioni per vivere la magia di Calici di Stelle Euganei:

29 cantine e 14 espositori food vi aspettano per deliziarvi con i loro vini e le loro proposte culinarie. A guidarvi alla scoperta del gusto euganeo una mappa del borgo che vi permetterà di trovare agevolmente i banchi d’assaggio e le postazioni food.

Per scoprire le cantine e i vini https://www.stradadelvinocollieuganei.it/le-cantine.../

Per scoprire le proposte culinarie https://www.stradadelvinocollieuganei.it/food-di-calici.../

La partecipazione a Calici di Stelle Euganei ad Arquà Petrarca è libera e non richiede prenotazione anticipata.

Per degustare le proposte di vino e cibo di Calici di Stelle Euganei è necessario acquistare il kit che comprende bicchiere, tasca porta calice e 15 Stelle Euganee da utilizzare presso i punti espositivi di vino e cibo.

Il kit Calici di Stelle Euganei costa 25 euro a persona e comprende:

bicchiere

porta calice

15 Stelle Euganee

Lo potete acquistare nei punti cassa, situati in Piazza Petrarca e in Piazza San Marco. È possibile acquistare solo le Stelle Euganee:

5 Stelle Euganee euro 10

10 Stelle Euganee euro 20

Punti Cassa:

Piazza San Marco Borgo Alto

Piazza Petrarca Borgo Basso

In tutti i punti cassa sono previsti POS per pagamento con bancomat e carta di credito.

Orari Cassa: Apertura ore 19 – Chiusura ore 23.30

Intrattenimento musicale in Piazza Petrarca a cura di Veneto Suoni e Sapori

Osservazione degli astri venerdì 11 e domenica 13 agosto in Piazza Castello

Toilettes

Parcheggio Piazza Fontana

Biblioteca Borgo Alto

Parcheggio Via Ventolone Borgo Alto

Punti Pronto Soccorso

Piazza Petrarca

Piazza San Marco

Parcheggi

Parcheggio Campo sportivo Via Vallette

Parcheggio Via Vallette fronte Campo sportivo

Parcheggio di Arquà Petrarca Borgo Basso

Parcheggio Via Aganoor 17

Parcheggio Via Valleselle

Chiusura manifestazione ore 24.

???? ????’??????????????

• La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

• Al fine di gestire al meglio l’affluenza dei partecipanti, consigliamo la condivisione dei mezzi per raggiungere l’evento.

• L’accesso alle consumazioni presso i punti espositivi è consentito esclusivamente con il kit fornito dall’organizzazione.

• L’organizzazione si riserva di annullare o posticipare l’evento in caso di grave maltempo.

