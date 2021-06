"Calici al tramonto", una passeggiata nella natura con degustazione di vini

Museo del vino, passeggiata nella natura e degustazione presso Ca’ del Colle a Vo. Venerdì 2 luglio 2021, ore 18. Vogliamo unire conoscenza, natura e degustazione in un unico ed esclusivo momento esperienziale! La conoscenza: attraverso un meraviglioso viaggio nel mondo del vino e della sua storia racchiusa in un museo. La natura: con una piacevole e verde camminata in compagnia di una guida naturalistico ambientale.

La degustazione: racchiusa in due calici e in un piattino di prodotti locali, frutto del prezioso lavoro di chi abita e coltiva i Colli Euganei. I nostri 5 sensi verranno coinvolti in uno straordinario viaggio, un peccato non farne parte! Ecco i dettagli:

Ore 18: ritrovo e registrazione presso il MUVI (Museo del Vino dei Colli Euganei, Piazzetta Martiri 10, Vo Euganeo)

Ore 18.05-18.35: visita guidata al MUVI

Ore 18.40-19.15: passeggiata naturalistica

Ore 19.15-19.45: arrivo e presentazione dell’azienda vitivinicola CA’ DEL COLLE di Vo Euganeo, attraverso la degustazione di due calici accompagnati da un piattino di prodotti locali.

Ore 19.45-20.30: ritorno in Piazza a Vo, per lo stesso percorso dell’andata.

Presso l’azienda, sarà possibile acquistare i loro prodotti, trovandoli a fine tour al punto di arrivo (stesso punto di partenza). Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

Grado di difficoltà: semplice

Lunghezza percorso: meno di 5 km

Costi:

Costo adulti: 20 euro cad.

Bambini dai 4 ai 17 anni: 10 euro cad. (non è prevista la degustazione del vino)

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito.

Il prezzo comprende:

Ingresso museo con visita guidata

Guida abilitata naturalistica per tutto il percorso del tour

Degustazione di due calici e un piattino di prodotti locali dell’azienda Ca’ del Colle

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Informazioni e contatti

Nota bene:

La passeggiata si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Evento a numero a chiuso.

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid. Prenotazione obbligatoria cliccando qui: https://forms.gle/rZdhmEej1aZnhRVM9.

