"Calici in villa" al Parco Frassanelle di Rovolon

Sabato 8 maggio un pomeriggio unico alla scoperta di una meravigliosa location nei Colli Euganei, Parco Frassanelle a Rovolon (PD), dimora storica di proprietà dei Conti Papafava dei Carraresi sin dal 13esimo secolo. Ci immergeremo con la nostra guida naturalistica Elena nel verde del parco, camminando lungo i sentieri del giardino romantico all’inglese della Villa. Faremo sosta nelle suggestive grotte artificiali, andando ad esplorarle in tutta la loro profondità, scoprendo aneddoti e curiosità.

Termineremo con un momento d’essenza, nella corte interna della fattoria seicentesca della Villa, dove conosceremo Diego, il titolare dell’azienda vitivinicola Reassi, di Rovolon (PD). Ci racconterà del suo prezioso lavoro e del suo vino, degustando due calici accompagnati da prodotti locali.

Dettaglio tour:

Ore 15.30: registrazione

Ore 15.45-17: visita guidata nel parco e nelle grotte

Ore 17-17.30: presentazione di Reassi, con degustazione finale

Presso il punto della degustazione sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola Reassi, un’occasione unica per provare i loro meravigliosi vini (degustazione in piedi).

Costo per l’intero tour: 25 euro cad. Bambini dai 6 ai 16 anni: 15 euro cad. Bambini sotto ai 6 anni: gratuito

Il prezzo comprende:

Ingresso nel parco e grotte

Intervento guida naturalistica Elena Bettio

Degustazione di due calici dell’azienda Reassi, accompagnati da prodotti locali.

Assicurazione base

Organizzazione tecnica

Non sarà possibile visitare la Villa Papafava, in quanto ancora in fase di restauro.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: https://forms.gle/s9YwdCCRr8MaqH2N9

Importante: non sono valide prenotazioni senza una conferma da parte di In.Colli Tour.

Iscrizioni possibilmente entro giovedì 6 maggio. Evento a numero chiuso.È obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l’attività si rispetteranno le delle misure di contenimento anti-Covid. Si raccomanda la puntualità. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.