"Calici in villa", visita guidata e degustazione vini a Villa dei Vescovi

Sabato 22 maggio un pomeriggio unico alla scoperta di un’affascinante e maestosa villa dei Colli Euganei, Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), un connubio perfetto tra eleganza rinascimentale e classicismo romano. Villa dei Vescovi infatti rappresenta una delle più belle ed eleganti ville di epoca rinascimentale di tutto il territorio padovano. La visiteremo assieme a Elena Bettio, nella sua bellezza, percorrendo i suoi interni e esterni, lasciandoci trasportare dal suo maestoso fascino!

Termineremo con un momento d’essenza, presso l’enoteca di “Strada del Vino Colli Euganei” presente nella villa, dove conosceremo l’azienda “Cà Lustra Zanovello”, che ci racconterà il loro prezioso lavoro in vigna attraverso la degustazione di un calice di vino abbinato a un piattino di prodotti locali.

Dettaglio tour:

Ore 15.30: registrazione

Ore 15.45-17: visita guidata

Ore 17-17.30: presentazione di Cà Lustra, con degustazione finale

Presso il punto della degustazione sarà possibile acquistare i prodotti dell’azienda vitivinicola Cà Lustra, un’occasione unica per provare i loro meravigliosi vini.

Costo per l’intero tour : 25 euro cad.

Bambini dai 6 ai 18 anni: 15 euro cad.

Bambini sotto ai 5 anni: gratuito

Il prezzo comprende:

Ingresso in Villa

Intervento guida

Degustazione di due calici dell’azienda Cà Lustra, accompagnati da prodotti locali.

Organizzazione tecnica

Informazioni e contatti

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://forms.gle/xWQXG2z6nkxVvf8s5.

Importante: non sono valide prenotazioni senza una conferma da parte di In Colli Tour. Evento a numero chiuso. È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività si rispetteranno le delle misure di contenimento anti-Covid. Si raccomanda la puntualità. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato.

Web: https://www.incollitour.it/calici-in-villa-22-maggio-2021/.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...