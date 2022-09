“Il cambiamento climatico … a pedali” spettacolo al museo Esapolis

Si chiama “Green Deal europeo – Cambiamento climatico … a pedali” lo spettacolo di Daniele Pernigotti che si terrà sabato 17 settembre alle 18 al Museo Esapolis in via dei Colli, 28 a Padova per celebrare la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Si tratta di una conferenza-spettacolo, accompagnata da momenti musicali e alimentata da una bicicletta come generatore di energia.

«Ogni anno – ha detto Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale – in questa settimana, migliaia di città e milioni di cittadini europei festeggiano la mobilità sostenibile e lanciano un messaggio di cambiamento e di rinnovamento dei nostri stili di vita. La scelta dello slogan di quest’anno è “Migliori connessioni” vuole proprio promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi” per ragionare sulle alternative ai mezzi abitualmente impiegati per muoversi e sulla scelta della modalità di viaggio più idonea. Può essere una riflessione che porta a scegliere l’intermodalità tra i vari mezzi di trasporto e, perché no, a trasferimenti più gradevoli e veloci. Inoltre, trovare delle alternative può significare risparmiare tempo e denaro, migliorare la salute e aiutare l’ambiente. Ad esempio, invece di usare l’auto e pagare alti costi di sosta, si può lasciare l’auto al parcheggio scambiatore e salire sul treno, la corriera o il bus. Si può anche alternare la bicicletta all’auto per percorrere l’ultimo tratto del percorso e provare nuovi collegamenti. La bicicletta può diventare un sostituto alla palestra, un piacevole intermezzo in una vita piena di impegni e stress e un’occasione per socializzare».

La Settimana Europea della Mobilità Sostenibile si tiene in tutta Europa dal 16 settembre al 22 settembre con lo scopo di impegnare la cittadinanza sulla strada della sostenibilità e del miglioramento della qualità della vita delle nostre città.

Daniele Pernigotti è scienziato, giornalista e scrittore e si occupa da sempre di conferenze mondiali sul clima. Dopo l’ultima conferenza di Glasgow ha messo in scena uno spettacolo con il quale illustra la situazione attuale e le prospettive future, partendo dai dati numerici degli ultimi decenni.

L’evento è organizzato da Europe Direct Veneto, in collaborazione con Provincia di Padova e FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

L’ingresso è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni europa@provincia.padova.it Tel. 049 8201293

