CambiScena, “Director's cut” improvvisazione teatrale al teatro ai Colli

Teatro ai Colli di via Monte Lozzo (Padova)

Venerdì 31 luglio ore 21

DIRECTOR'S CUT

spettacolo di Improvvisazione Teatrale della Compagnia CambiScena

Con Claudia Gafà, Elisa Dalla Longa, Grazia Generali, Nicoletta Malerba, Paolo Facco, Stefano Bianco

Musiche dal vivo di Laura Ascione

Ingresso e prenotazioni

Biglietto 10 euro (fino ai 14 anni 5 euro)

Consigliata prenotazione

️3277661425/ 0498900599

Info@teatroaicolli.it

Al Teatro ai Colli la compagnia d’improvvisazione teatrale Cambiscena è di casa, da tempo sceglie di aprire in via Monte Lozzo la sua stagione autunnale con la rassegna Imprò. In questa particolare stagione di prosa, pensata per l’estate, hanno scelto di tornare con uno dei suoi spettacoli più riusciti e amati dal pubblico: Ditector’s Cut, in scena venerdì 31 luglio (ore 21).

Sul palcoscenico ci saranno cinque registi e cinque storie. Una competizione alla migliore messa in scena. Saranno gli spettatori a fornire i suggerimenti e ad ispirare la creazione estemporanea di ogni atto. Solo una storia, la più apprezzata, sopravvivrà fino alla fine, mentre le altre verranno spietatamente “tagliate” e sarà il pubblico stesso a deciderlo. DIRECTOR'S CUT è un format creativo, dalle infinite possibilità e all’insegna della varietà di stili e atmosfere. L’ennesima occasione per vivere la magia e il divertimento del Teatro d’Improvvisazione.

