Cameron Carpenter, concerto d’organo a Trebaseleghe

Arriva uno straordinario evento musicale a Trebaseleghe domenica 28 agosto, che vedrà esibirsi nientemeno che l’organista americano Cameron Carpenter nella chiesa arcipretale per un concerto che rimarrà negli annali degli appassionati e non.

Cameron Carpenter

Riconosciuto all’unanimità dalla stampa internazionale come il “Franz Liszt dell’organo”, Cameron Carpenter è uno degli artisti più influenti della propria generazione. Negli ultimi anni ha stravolto la scena musicale, portando sulle scene dei più grandi teatri mondiali una visione decisamente alternativa della musica organistica. Fisico scolpito, irriverente, stravagante, abiti in pelle e giochi di luce, la star dell’immaginario collettivo Cameron, con la propria figura e la propria idea musicale, sta rivoluzionando dalle fondamenta ogni sfaccettatura del repertorio per organo.

Dotato di una tecnica fuori dal normale, si è spinto con audacia oltre i limiti fin qui raggiunti dagli ultimi pionieri dell'organo, giungendo fino a concepire un proprio strumento che gli permettesse di girare il mondo come una vera star, l'International Touring Organ. Cosi? Cameron è riuscito a condurre l'organo al di fuori dalle grandi cattedrali europee, donandogli una concezione più universalmente orchestrale e assolutamente piu? vicina ad ognuno di noi, sia esso musicista o meno.

Scarica la locandina del concerto

Il programma

Per celebrare i 20 anni del Grande organo sinfonico “Tamburini/Bonato”di Trebaseleghe, il talentuoso organista americano ha scelto di eseguire alcuni capolavori del più grande compositore organistico di tutti i tempi, Johann Sebastian Bach. In programma la Fuga in mi bemolle maggiore BWV 552 e le variazioni Goldberg BWV 988, per concludere con improvvisazioni su temi suggeriti dal pubblico presente.

Una star mondiale

Il Comune di Trebaseleghe, in sinergia con la parrocchia e con il fondamentale supporto dell’azienda Grafica Veneta ha reso possibile questo evento e invita cittadini e appassionati domenica 28 agosto alle ore 21.00 nella chiesa arcipretale, per un concerto che resterà sicuramente nella storia. È il maestro Silvio Celeghin, direttore artistico dell’associazione “Marzorg Servizi”di Noale, nonché organista titolare di Trebaseleghe, ad essere riuscito ad intercettare la star mondiale di questo strumento.

Ingresso

L’ingresso è libero, ma la prenotazione obbligatoria al numero 351-7565544 o via mail a info@marzorg.org.

A dieci giorni dall’evento già sono molte le prenotazioni confermate.

«Sono stata felice di raccogliere la rivoluzionaria proposta del maestro Celeghin: un professionista di fama mondiale verrà a Trebaseleghe a suonare sull’organo della nostra Chiesa arcipretale. La nostra sarà una delle tre sole date venete del tour italiano della star musicale, che siamo orgogliosi di ospitare. Ringrazio Grafica Veneta per aver contribuito in modo importante alla realizzazione di questo evento, che confido vedrà una buona partecipazione del territorio, vicino e lontano. Vi aspettiamo» chiosa il sindaco Antonella Zoggia.

In breve

Chiesa Arcipretale della Natività della Beata Vergine Maria

Via Martiri della Libertà, 7 a Trebaseleghe

Domenica 28 agosto ore 21

Direzione artistica: Silvio Celeghin

Info e prenotazioni: https://www.noalemusica.it/index.php/eventi-2022/127-cameron-carpenter.html 351.7565544

Ingresso libero - Prenotazione obbligatoria

Rassegna stampa internazionale

“Carpenter è uno dei rari musicisti che cambia il gioco del suo strumento... È un distruttore di tabù culturali e di musica classica. Tecnicamente è l'organista più esperto che abbia mai visto... E, cosa più importante di tutte, il più musicale.” — IL LOS ANGELES TIMES

“È un vero musicista pioniere e un virtuoso classico da libro.” - Neue Zürcher Zeitung “Lunedì Carpenter ha suonato nella Philharmonie e quello che ha fatto lì è stato così sconcertante che probabilmente potrebbe essere paragonato solo a ciò che Liszt deve aver evocato 170 anni fa.” — BERLINER ZEITUNG

“Stravagante talento... la risposta del pubblico è stata rauca... tutto ciò che tocca diventa fantastico e memorabile.” — IL NEW YORK TIMES

“La presentazione fiammeggiante va di pari passo con un virtuosismo indiscusso.” — IL NEW YORKER

“Un angelo caduto che restituisce all'organo il suo peccato.” — DIE ZEIT

Info web

https://www.noalemusica.it/index.php/eventi-2022/127-cameron-carpenter.html

Foto articolo da https://www.noalemusica.it/index.php/eventi-2022/127-cameron-carpenter.html e da comunicato stampa