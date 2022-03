Il 27 marzo 2022 sui Colli Euganei a vivere un’esperienza multisensoriale! In occasione della prima giornata regionale per i Colli Veneti, Dovemiporti ha pensato di portarvi a conoscere i Colli Euganei letteralmente con tutti i sensi! Questa experience comincerà con un trekking ad anello nei dintorni del Monte Venda nel cuore del Parco Regionale dei Colli Euganei.

La vista e l’udito saranno stimolati grazie a scorci e panorami unici uniti agli interventi delle guide che lungo il sentiero vi faranno scoprire il carattere di questo territorio ricco di biodiversità, storia e meraviglie paesaggistiche. Il gusto e l’olfatto saranno invece catturati dai sapori tipici e genuini della tradizione euganea che conosceremo durante la degustazione guidata con prodotti locali e a km 0 presso l’azienda agricola Monte Venda.

Infine, entreremo in con-tatto con il nostro corpo e non solo quando ci dedicheremo alla pratica di Yogaflex* immersi nel risveglio primaverile della Natura. Un evento per chi ha voglia di prendersi una giornata di sano Movimento e meritato relax da vivere all’aria aperta e con gusto.

Informazioni e contatti

Web: https://dovemiporti.it/eventi/cammina-gusta-medita-esperienza-multisensoriale-nei-colli-euganei/.