Camminata e degustazione dei vini di Ca’ Lustra

La passeggiata guidata si snoderà nel cuore del Parco naturale dei Colli Euganei, dal villaggio di Faedo lungo i sentieri del monte Brecale e del monte Venda, circondati da boschi e coltivazioni dove andrete alla scoperta della vegetazione spontanea. In chiusura, calda accoglienza in cantina per una degustazione dei vini della cantina Ca’ Lustra.

L’azienda ha un cammino, lungo ormai più di 40 anni, e il duplice scopo di salvaguardare l’ambiente naturale e di valorizzare i particolari “cru”. Nella grande cantina sottomonte lavorano in biologico secondo vinificazioni tradizionali con fermentazioni spontanee, nessuna chiarifica e utilizzo di solfiti ridotto al minimo. Un arcipelago di isole vulcaniche, dei rilievi separati da fresche vallate, un’idonea esposizione solare ed il rimescolamento tra rocce sedimentarie e vulcaniche sono le peculiarità dei Colli Euganei che donano ai vini vivacità, finezza e piacevolezza gustativa.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri

Da dove partire: Azienda Ca’ Lustra – Zanovello – Il Vino degli Euganei, Via San Pietro 50, Faedo di Cinto Euganeo, parcheggio gratuito

Quando: domenica 2 maggio ore 15 e sabato 12 giugno ore 15

Difficoltà: facile/medio, lunghezza totale 5 km

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina

Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, borraccia di acqua.

Informazioni e contatti

Per altre info fare click sul seguente link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-degustazione-vini-di-ca-lustra-2/.