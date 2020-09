Camminata e degustazione dei vini di Ca’ Lustra

Viaggiare curiosi vi propone l’escursione a piedi con degustazione finale presso Ca’ Lustra. Passeggiata sopra il paese di Faedo tra il Monte Brecale e il Monte Venda, particolarmente incentrata sulla vegetazione spontanea e i coltivi.

In chiusura, calda accoglienza in cantina per una degustazione di 5 vini di Ca’ Lustra.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri

Da dove partire: Azienda Ca’ Lustra – Zanovello – Il Vino degli Euganei, Via San Pietro 50, Faedo di Cinto Euganeo, parcheggio gratuito

Quando: dom 20 settembre ore 15

Difficoltà: facile/medio, lunghezza totale 5 km

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina

Attrezzatura necessaria: abbigliamento comodo, scarpe da trekking, borraccia di acqua.

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino (6-12 anni), bambino sotto i 6 anni gratis.

Include: guida naturalistica, degustazione 5 vini con formaggio e grissini presso l’Azienda Ca’ Lustra (ai bambini verrà offerto succo di frutta), assicurazione, organizzazione tecnica.

Evento su prenotazione. Per la prenotazione seguire le indicazioni nella pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-i-vini-di-ca-lustra/. Si raccomanda la lettura attenta del nostro Protocollo contro la diffusione di Covid-19. L’uscita è garantita con un minimo di partecipanti. Per le altre camminate nei Colli Euganei, cliccate qui. Se volete dormire nei dintorni, vi consigliamo questo grazioso appartamento con giardino.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-i-vini-di-ca-lustra/