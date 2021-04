Camminata e degustazione vini della cantina Il Pianzio

Concedetevi un po’ di tempo per voi per camminare all’aria aperta nel Parco naturale dei Colli Euganei e fare una gradevole degustazione in compagnia. Qui la distanza di sicurezza non è una forzatura. La nostra guida ci porterà sulle pendici del monte Rua dove ci immergeremo nella ricca vegetazione euganea che in alcuni punti lascerà spazio ai terrazzamenti dove da secoli si coltiva la vite e l’ulivo. Al termine della camminata è prevista un’appagante degustazione di vini all’aperto con la presentazione della cantina Il Pianzio.

Percorso: principalmente su strade campestri e strade asfaltate a bassa percorrenza.

Da dove partire: Azienda Il Pianzio, Via Pianzio 66, Galzignano Terme, parcheggio gratuito

Quando partire: sabato 29 maggio ore 15

Difficoltà: facile-medio, 5 km su sterrato anche con lievi salite e discese

Durata prevista: circa 2 ore di camminata e 1 ora di degustazione

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Informazioni e contatti

Per ulteriori info fare click sul seguente link: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-degustazione-vini-della-cantina-pianzio/.