Camminata e degustazione dei vini della cantina Il Pianzio

Concedetevi un po’ di tempo per voi per camminare all’aria aperta nel Parco naturale dei Colli Euganei e fare una gradevole degustazione in compagnia. Qui la distanza di sicurezza non è una forzatura. La nostra guida ci porterà sulle pendici del monte Rua dove ci immergeremo nella ricca vegetazione euganea che in alcuni punti lascerà spazio ai terrazzamenti dove da secoli si coltiva la vite e l’ulivo. Al termine della camminata è prevista un’appagante degustazione di vini all’aperto con la presentazione della cantina Il Pianzio.

Percorso: principalmente su strade campestri e strade asfaltate a bassa percorrenza.

Da dove partire: Azienda Il Pianzio, Via Pianzio 66, Galzignano Terme, parcheggio gratuito

Quando partire: sabato 10 ottobre ore 15.

Difficoltà: facile-medio, 5 km su sterrato anche con lievi salite e discese

Durata prevista: circa 2 ore di camminata e 1 ora di degustazione

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino 6-12 anni. Inclusa guida naturalistica, degustazione vini e prodotti locali presso la cantina. Ai bambini verrà offerto un succo di frutta.

La camminata prevederà la partecipazione di un numero adeguato di partecipanti per guida.

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare o rimandare l’escursione. In questo caso, riceverete un voucher dell’importo pagato per partecipare ad un’attività simile.

EVENTO SU PRENOTAZIONE - Per la prenotazione seguire le indicazioni alla pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-degustazione-vini-della-cantina-pianzio/. In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare l'escursione. L'uscita è garantita con un minimo di partecipanti.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-degustazione