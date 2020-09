Camminata panoramica e degustazione vini della cantina Maeli Wine

Viaggiare Curiosi vi propone un’escursione a piedi con degustazione dei vini della Cantina Maeli. Camminata panoramica tra natura e storia nell’area di Baone, tra la vegetazione simil-mediterranea, coltivi e boschi. Maeli è una cantina di design, una boutique winery con la facciata completamente costruita in trachite, la pietra vulcanica dei Colli Euganei, che si sviluppa sotto il colle, nel rispetto dell’ambiente e della natura che la circondano. E’ qui che le loro uve cominciano il loro percorso per diventare vino.

Al rientro è prevista la visita alla cantina e l’assaggio di tre vini:

“Bianco Infinito”, Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG secco

“Rosso Infinito”, Colli Euganei Rosso DOC

“Maeli Fior d’Arancio” Colli Euganei Fior d’Arancio DOCG Spumante

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri.

Da dove partire: Cantina Maeli, via Dietro Cero 1/C a Baone PD, parcheggio gratuito.

Quando: domenica 18 ottobre ore 14.30

Difficoltà: facile, sono previste salite e discese.

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua, binocolo.

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino (6-12 anni). Inclusa guida naturalistica, degustazione vini e prodotti locali presso la Cantina Maeli, assicurazione e organizzazione tecnica. Ai bambini verrà offerto succo di frutta.

EVENTO SU PRENOTAZIONE - Per la prenotazione seguire le indicazioni alla pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-maeli-wine/. Si raccomanda la lettura attenta del nostro Protocollo contro la diffusione di COVID-19. In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare l’escursione. L’uscita è garantita con un minimo di partecipanti. Per le altre camminate nei Colli Euganei, cliccate qui. Se volete dormire nei dintorni, vi consigliamo questo grazioso appartamento con giardino.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-maeli-wine/