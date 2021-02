Camminata e degustazione dei vini di Terra Felice

Un San Valentino sostenibile e lento, ricco di gusto e di sostanza. Unitevi alla nostra escursione a piedi con degustazione dei vini della cantina Terra Felice di Arquà Petrarca. Accompagnati da un’esperta guida naturalistica, camminerete lungo i sentieri che corrono tra il borgo medievale di Arquà Petrarca e Valle San Giorgio con la sua torre campanaria gotica.

Attorno a voi dorsali calcaree e terrazze naturali che vi regalano splendidi punti panoramici sulle cime dei colli. Tra questi il monte Rusta ricoperto da un fitto bosco, il Gemola riconoscibile per la presenza sulla sua sommità del complesso di Villa Beatrice d’Este, il monte Cero con le antenne, ed infine il monte Castello. Questi ultimi due monti sono collegati tra di loro da una piccola sella in cui svetta l’esile campanile di Calaone, molto ben visibile da questa angolatura e che “comunica” con il campanile della Chiesa dedicata a San Giorgio, posto nella valle.

Il paesaggio ha i colori delicati delle rocce chiare e friabili della scaglia rossa e dei prati attorno chiamati “vegri“, dominati da piante basse e piccoli arbusti tipici della macchia mediterranea. Dopo gli approfondimenti della guida, rientrerete nella cantina Terra Felice per un’appagante degustazione guidata di vini con accompagnamento di prodotti tipici del territorio. Da cinque generazioni ad Arquà Petrarca e successivamente anche a Baone nella zona sud dei Colli Euganei, la famiglia Cardin proprietaria della Cantina Terra felice, coltiva vigneti e produce vini oggi su 10 ettari di vigna, dai quali si ricavano uve di Pinot Nero, Cabernet Franc e Sauvignon, Merlot e Chardonnay.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri.

Da dove partire: Cantina Terra Felice, Via Marlunghe 19, 35032 Arquà Petrarca (parcheggio gratuito).

Quando: domenica 14 febbraio ore 10 e domenica 18 aprile ore 15.

Difficoltà: 4,5-5 km, facile, sono previste salite e discese.

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina.

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua.

Informazioni e contatti

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino 6-12 anni. Inclusa guida naturalistica, degustazione vini e prodotti locali presso la cantina. Ai bambini verrà offerto un succo di frutta. La camminata prevederà la partecipazione di un numero adeguato di persone per guida nel rispetto delle norme COVID-19.

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare o rimandare l’escursione. In questo caso, riceverete un voucher dell’importo pagato per la partecipazione ad un’altra attività simile.

EVENTO SU PRENOTAZIONE seguendo le indicazioni alla pagina https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-i-vini-di-terra-felice/.