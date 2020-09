Camminata e degustazione dei vini di Villa Alessi

Viaggiare Curiosi vi propone un’escursione a piedi con degustazione dei vini della Cantina Villa Alessi. Camminata nel cuore della Valle di Faedo sui Colli Euganei, conosciuta in passato anche come “Pedevenda“, immersa tra vigne ed olivi, forme acute o tonde delle alture vulcaniche, boschi e prati.

Il Podere Villa Alessi è un luogo dove la tradizione enogastronomica si sposa con il dolce paesaggio collinare. Il territorio euganeo è parte integrante di tutto ciò che offrono ai loro ospiti, dal vino ai prodotti a Km zero, dall’alloggio immerso nella quiete alle proposte agrituristiche. Qui si può ancora assaporare il fascino di piacevoli sensazioni che il trascorrere del tempo varia continuamente. Al rientro è prevista una degustazione di 3 vini accompagnati da pan biscotto, bruschette e biscotti tipici.

Percorso: principalmente su sentieri collinari e strade campestri.

Da dove partire: Agriturismo Podere Villa Alessi, via San Pietro 6, Cinto Euganeo PD, parcheggio gratuito.

Quando: domenica 1 novembre ore 14.30

Difficoltà: facile, sono previste salite e discese.

Durata prevista: circa 2 ore camminata, 1 ora in cantina

Da portare: scarponcini trekking, abbigliamento a cipolla, borraccia di acqua, binocolo.

Costo: 18 euro adulto, 10 euro bambino (6-12 anni). Inclusa guida naturalistica, degustazione vini e prodotti locali presso la Cantina, assicurazione e organizzazione tecnica. Ai bambini verrà offerto succo di frutta.

EVENTO SU PRENOTAZIONE - Per la prenotazione seguire le indicazioni alla pagina: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/camminata-e-i-vini-di-villa-alessi/. Si raccomanda la lettura attenta del nostro Protocollo contro la diffusione di COVID-19. In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare l’escursione. L’uscita è garantita con un minimo di partecipanti. Per le altre camminate nei Colli Euganei, cliccate qui. Se volete dormire nei dintorni, vi consigliamo questo grazioso appartamento con giardino.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni e altre info: Viaggiare curiosi – agenzia di turismo sostenibile a piedi, in bici e in barca. Visite guidate. Noleggio bici con transfer.

cell. 328 408 9272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/