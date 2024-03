Camminata "Muoviamoci! per il diabete" 2024 con partenza da piazzale Mazzini

È possibile iscriversi il giorno della camminata dalle ore 9 alle 10. La quota d'iscrizione, comprensiva di una pettorina, è di 10 euro; gratuito per bambini fino a 12 anni.

Il centro nazionale sportivo Libertas Padova, in collaborazione con l’associazione Diabetici della provincia di Padova, i Lions padovani e il Comitato Mura di Padova, organizza la quarta edizione della camminata "Muoviamoci per il diabete".

La manifestazione, che è legata alla Giornata mondiale del diabete, prevede una passeggiata per le vie del quartiere alla scoperta delle mura cinquecentesche, con esperti del Comitato Mura di Padova che forniscono informazioni su Bastione della Gatta, Bastione Moro II, Torrione impossibile, Porta Savonarola, Cimitero Ebraico.

La finalità dell'evento è sensibilizzare la popolazione verso la malattia, promuovendo uno stile di vita sano e offrendo l'opportunità di svolgere attività fisica alla portata di tutti.

Con l’occasione la cittadinanza e le persone che partecipano alla marcia possono effettuare uno screening gratuito del diabete.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Programma

Partenza da piazzale Mazzini domenica 17 marzo

ritrovo alle ore 9

partenza alle ore 10

Gli screening gratuiti vengono effettuati dalle ore 9 alle ore 14, con personale sanitario dell'Ulss 6 Euganea.

Iscrizione e costi

È possibile iscriversi il giorno della camminata dalle ore 9 alle 10.

La quota d'iscrizione, comprensiva di una pettorina, è di 10 euro; gratuito per bambini fino a 12 anni.

Per informazioni

Segreteria organizzativa

cell. 347 8097015 - 338 2249212

