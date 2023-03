Camminata alle pendici del Venda

Escursione guidata nel territorio di Cinto Euganeo, dal centro di Fontanafredda a Faedo, con sosta pranzo all'agriturismo "Antichi ulivi" per assaggiare le specialità locali. Ritrovo a Fontanafredda davanti la sede comunale di Cinto Euganeo in via Roma, 5 con guida ambientale escursionistica. Partenza alle ore 9 per la camminata che dal borgo si sposterà verso Valnogaredo e attraverso il Monte Brecale più su verso Pedevenda.

L'escursione, dal carattere naturalistico e rurale, porterà alla scoperta delle piante nemorali, dei grandi alberi e della folta vegetazione che offre riparo a molti animali, oltre a conoscere vecchie storie legate al territorio. Il percorso del mattino di circa 8 km su stradine e sentieri (circa 450 m di dislivello postivo totale compresi tutti i saliscendi) terminerà presso un tipico agriturismo immerso tra gli ulivi con splendida vista panoramica dove si consumerà un leccornioso pranzo con specialità tipiche locali. Terminato il pasto, ritemprati e riposati, si riprenderà la via del ritorno. Circa 4 km in leggera discesa per sgranchire le gambe e ritornare alle auto. Necessarie scarpe da trekking, zainetto con scorta d'acqua e abbigliamento adatto alla stagione. Utili i bastoncini.

Info: sentieriesorrisi@gmail.com / 366.4210602 - https://www.facebook.com/SentierieSorrisi