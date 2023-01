ASSOCIATI: 15 euro - NON ASSOCIATI: 20 euro

Camminata al rifugio Comun con pratica yoga al tramonto il 29 gennaio 2023. Saliremo il monte Comun per raggiungere l'omonimo rifugio dove avremo una vista panoramica mozzafiato sul tramonto e i colli Berici. Strada facendo racconteremo alcune curiosità naturalistiche e storiche di questo luogo. Presso il rifugio si svolgerà una breve pratica yoga al tramonto. Al termine verrà offerta una piacevole merenda. Condurrà la camminata Elena Bettio, Guida naturalistica ambientale. Guiderà la pratica yoga Cristina Piovan insegnante di yoga livello avanzato (500h) riconosciuta dal Coni, yin yoga, yoga in gravidanza e yoga per la terza età, insegnante Csen ginnastica yoga. La pratica proposta: Pranayama (respiro consapevole), meditazione.

Domenica 29 gennaio 2023

Ore 15.30 -17.30

PROGRAMMA:

Ore 15.15 Ritrovo parcheggio Piazzale Zattarin, Zovon di Vò.

Ore 15.30 camminata, pratica yoga e merenda.

Ore 17.30 ritorno e saluti finali.

Info percorso:

Lunghezza 3km andate e ritorno

Durata circa un'ora

300m circa dislivello

Difficoltà media

Se si hanno, portare i bastoncini trekking.

OBBLIGATORIA TORCIA per il ritorno

La pratica yoga è adatta a tutti, anche ai principianti. L’evento avrà luogo con un numero minimo di partecipanti. In caso di pioggia l'evento verrà recuperato a data da destinarsi. Cani ammessi al guinzaglio

DA PORTARE: Tappetino yoga o stuoia o plaid comodi da portare in spalla, tisana o acqua, scarpa da trekking.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

POSTI LIMITATI

CONTRIBUTO:

15 euro ASSOCIATI

20 euro NON ASSOCIATI

Info e prenotazioni: