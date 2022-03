Torna la “2 passi e 1 corsa per te” ad Albignasego: ogni martedì sera camminate e corse in compagnia

Ritorna la “2 passi e 1 corsa per te”, gli appuntamenti settimanali per appassionati di corsa e camminate proposti dal Gpds (Gruppo Podistico Donatori di Sangue) di Albignasego lungo le strade dei quartieri cittadini.

Si parte martedì 12 aprile con ritrovo in piazza Donatore con possibilità di scegliere tre alternative: far parte, ad esempio, dei gruppo dei “runners”con differenti ritmi di corsa, supportati dai membri del Gpds in funzione di pacemaker, di aiutanti e sostenitori. I meno esperti possono invece correre nel gruppo “saranno runners”, per avvicinarsi gradatamente alla corsa affiancati ai podisti Gpds. Chi invece alla corsa preferisce una salutare passeggiata in compagnia, può far parte dei “camminatori”, passeggiando col proprio ritmo.

La partecipazione ad ogni serata è libera: l’unica cosa richiesta la prima volta è un contributo di 10 euro per l’assicurazione, il gilet smanicato antivento e antipioggia e il porta smartphone.

Il ritrovo è alle 20 per partire poi alle 20.30 lungo percorsi cittadini, dislocati nei diversi quartieri.

A seconda delle giornate (è opportuno pertanto consultare il calendario su Facebook e nel sito internet comunale) si potrà partire da piazza del Donatore oppure dal piazzale del centro commerciale Ipercity.

Ed è già stata programmata il primo giugno l’edizione 2022 della corsa/camminata di beneficenza “Emozioni in corsa”: un successo ogni anno in termini di partecipazione e di fondi raccolti e devoluti in beneficenza.

«Lo sport è importante – dichiara l’assessore allo Sport, Gregori Bottin – così come la socialità dopo due anni terribili dai quali proveniamo, durante i quali è stato difficile praticare entrambi. Invito quindi a partecipare: ne avranno beneficio la salute fisica e senz’altro anche l’umore. Correre o camminare chiacchierando in compagnia è un ottimo toccasana».

