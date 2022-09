Cammino spirituale e impegno ecologico, David Loy a Padova su buddhismo e ambiente

In programma il 5 ottobre al Centro Tara Cittamani la conferenza e dialogo con David Loy su buddhismo e ambiente. Ingresso gratuito.

Sebbene il buddhismo abbia origine in un contesto storico molto diverso, i suoi insegnamenti hanno importanti implicazioni per le sfide ambientali che ci troviamo ad affrontare oggi: la natura interconnessa e interdipendente delle cose è il cuore dell'ecologia e una delle intuizioni fondamentali del buddhismo.

Ma in particolare, cosa può offrire il buddhismo per aiutarci a capire l'attuale crisi ecologica?

La proposta di David Loy è quella di presentare una nuova versione del sentiero del bodhisattva: una precisa prospettiva per cercare di rispondere alla più grande sfida che l'umanità abbia mai affrontato.

Un’occasione imperdibile non solo per il mondo buddhista, ma per chiunque desideri esplorare le possibilità di intrecciare crescita spirituale e impegno ecologico.

David Loy è un punto di riferimento internazionale per il buddhismo impegnato e per l’intreccio tematico che lega il buddhismo all’ecologia. È docente di Filosofia buddhista e comparata, autore del libro "EcoDharma, insegnamenti buddhisti per affrontare la crisi ecologica" e insegnante della tradizione Sanbo Zen.

Info web

https://www.facebook.com/events/550114970215719