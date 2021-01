Trattato sulla proibizione delle armi nucleari: le iniziative a Padova

Il Trattato, adottato da una conferenza delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017, è il primo accordo legalmente vincolante che vieta lo sviluppo, i test, la produzione, l'immagazzinamento, il trasferimento, l'uso e la minaccia delle armi nucleari.

All’approvazione del Trattato si è giunti grazie alla pressione di Ican - Campagna internazionale per la messa al bando delle armi nucleari, un movimento globale di base a favore del disarmo nucleare totale. La campagna riunisce più di 400 organizzazioni in tutto il mondo, che si battono per lo stesso fine. L’Italia non ha partecipato a nessuna delle fasi di approvazione e ratifica del Trattato.

Nel nostro Paese l’azione della società civile per il disarmo nucleare è stata promossa in questi anni dalla Rete italiana per il disarmo e da Senzatomica, in collaborazione con Mayors for Peace attraverso la mobilitazione "Italia, ripensaci", a cui hanno aderito numerose Associazioni ed Enti Locali.

Anche Il Comune di Padova, nella seduta del Consiglio comunale del 27 dicembre 2017, ha deliberato l’adesione alla campagna "Italia, ripensaci", con la quale si chiedeva al Governo italiano di ripensare alla propria posizione e ratificare il Trattato di proibizione delle armi nucleari (Deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 27/11/2017).

In occasione dell’entrata in vigore del Trattato sono previste alcune iniziative.

Eventi collegati

Venerdì 15 gennaio 2021 , dalle ore 17.30

Costruiamo il disarmo nucleare passo dopo passo: "Italia, ripensaci" incontra le città e la politica

Appuntamento ​organizzato dalla Rete italiana pace e disarmo e da Senzatomica, in collaborazione con la International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - Ican, con la presenza dell'assessora Francesca Benciolini. ore 17.30 - Il disarmo nucleare a partire dal lavoro degli Enti Locali ore 18.15 - Quali possibilità di azione nei Parlamenti a sostegno del Trattato TPNW?

Approfondimenti su https://retepacedisarmo.org - pagina Facebook dell'evento - Volantino

Venerdì 22 gennaio 2021 dalle ore 11.30 alle 12.30 - davanti a Palazzo Moroni

Sit-in davanti a Palazzo Moroni

L'Associazione per la Pace di Padova, il Mir Padova, le Donne in Nero e l'Anpi, in occasione dell’entrata in vigore del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, promuovono un sit-in.

In rispetto alle norme di distanziamento e prevenzione, alcuni rappresentanti delle Associazioni promotrici sono presenti con uno striscione in cui si esprime la richiesta al Governo e al Parlamento italiani di sottoscrivere il Trattato. E’ prevista la distribuzione di un volantino che spiega le ragioni del sit-in.

ore 12

Diamo il benvenuto al Trattato

Per esprimere la gioia per questo passo verso l'eliminazione delle armi atomiche, le Chiese e i Comuni capoluogo delle sette diocesi del Triveneto (Padova, Belluno-Feltre, Concordia-Pordenone, Treviso, Trento, Vittorio Veneto e Vicenza), che hanno aderito all’iniziativa Cammino disarmante , fanno suonare le campane a festa in contemporanea.

Anche la Torre campanaria del Municipio di Padova, in contemporanea con il Duomo di Padova, suona le campane a festa.



