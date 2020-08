Campionato italiano di ciclismo professionisti: tutti gli eventi in programma a Cittadella

Dal 21 al 23 agosto l'importante manifestazione farà tappa nelle città di Bassano, Marostica e Cittadella in un'escalation di gare, appuntamenti, incontri e divertimento che renderanno speciale questa edizione.

In allegato, rendiamo noto il programma ufficiale dal crono del 21 agosto fino alla premiazione del nuovo campione italiano a Cittadella il 23 agosto e le mappe dei due percorsi.

In occasione della manifestazione sono previste le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare:

Venerdì 21 agosto

Venerdì 21 agosto – dalle ore 15.30 alle ore 20: sarà interdetto al traffico tutto il tratto di strada da Santa Croce Bigolina/Via Postumia di Ponente/Via Pozzetto/Borgo Bassano fino al centro storico comprese le strade laterali che si intersecano con le suddette vie;

Domenica 23 agosto

Domenica 23 agosto – dalle ore 10.30 alle ore 11.30: sarà interdetto al traffico tutto il tratto di strada da Via Rossano/Via Postumia di Levante/Via Pozzetto/ Borgo Bassano/ Riva Pasubio/Riva IV Novembre/Riva dell'Ospedale/Borgo Treviso/Viale del Cimitero/Via Nova e Via Mejaniga direzione Galliera Veneta comprese le strade laterali che si intersecano con le suddette vie;

Domenica 23 agosto - dalle ore 15.45 alle ore 22: sarà interdetto al traffico tutto il tratto di strada da Via Ca' Moro/Via Pozzetto/SR n. 53 svincolo per Padova/SP 47 Via Galileo Galilei-Via Cristoforo Colombo/Via Ca' Nave/Borgo Padova/ Riva dell'Ospedale/ Riva del Grappa/Riva Pasubio/Riva IV Novembre comprese le strade laterali che si intersecano con le suddette vie.

Lungo il percorso, tutte le limitazioni e le indicazioni per la viabilità alternativa saranno opportunamente segnalate sia con apposita segnaletica sia con personale in loco.

Venerdì 21 e domenica 23 agosto il centro storico sarà chiuso al traffico dalle 06 alle 24.

In allegato, le mappe ben riassumono e segnalano le limitazioni alla circolazione veicolare.

Nell'ambito della manifestazione, spazio anche ai più piccoli.

Domenica 23 agosto dalle 10.30 alle 18 in Piazza Pierobon:

percorso pump track;

Primo soccorso;

Comportamento e sicurezza stradale;

Ore 12.30: pizza party in Campo della Marta.

