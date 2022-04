Primo campionato mondiale “Kung Fu Pham Xuan Tong” - bambini e juniores alla Kioene

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 23/04/2022 al 24/04/2022 Orario non disponibile

L’Asd Dao Padova, in collaborazione con International Qwan Ki do federation e l’Unione italiana sport per tutti - Uisp, organizza il primo campionato mondiale “Kung Fu Pham Xuan Tong” destinato alle categorie bambini e juniores.

Partecipano 500 atleti, che provengono da oltre 30 Paesi del mondo.

L’evento internazionale ha il patrocinio del Comune di Padova.

Programma alla Kioene Arena

Sabato 23 aprile

Campionato mondiale bambini

Campionato mondiale bambini Domenica 24 aprile

Campionato mondiale juniores

Per informazioni

Asd Dao Padova

cell. 329 4043352

email cmondialeiqkdf2022@gmail.com

pagina Facebook

Info web

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/693496185172617

Foto articolo da Facebook